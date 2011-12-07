Новым руководителем Кадастровой палаты по РТ стал Аркадий Белкин

Аркадий Белкин занял пост директора Кадастровой палаты по РТ. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» сообщили в пресс-службе учреждения.

«Стремление успешно решать поставленные государством задачи, развитие новых видов деятельности, направленных на повышение качества оказываемых государственных услуг — приоритетная задача Кадастровой палаты по Республике Татарстан», — цитирует Белкина пресс-служба.

Белкин окончил Академию государственного и муниципального управления при Президенте Татарстана по специальности «Государственное и муниципальное образование» в 2008 году. В 2014 году он завершил обучение по специальности «Юриспруденция» в Институте социальных и гуманитарных знаний.

В 2017 году Белкин возглавил Межмуниципальный отдел по Алексеевскому, Алькеевскому, Спасскому и Чистопольскому районам Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Татарстану. С мая прошлого года по март 2021 года он занимал должность начальника отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РТ.