Тиражи печатных изданий АО «Татмедиа» за полгода выросли на 20%

Общий тираж изданий АО «Татмедиа» по итогам подписной кампании увеличился на 19,6 процентов за полгода. Такие данные озвучил генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

«По итогам подписной кампании за полугодие общий подписной тираж изданий „Татмедиа“ составил 227,6 тыс. экземпляров против 190,4 тыс. экземпляров во втором полугодиипрошлого года», — сказал Шамиль Садыков.

Также руководитель медиахолдинга отметил, что благодаря поддержке руководства республики удалось добиться почти полного охвата региона своими изданиями.

«Любой житель республики имеет доступ к печатной периодике на русском, татарском, чувашском и удмуртском языках», — добавил Садыков.