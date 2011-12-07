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В Казани арестовали двух человек по делу о нападении на школу №175

Мужчин обвиняют в оказании услуг, которые не соответствовали требованиям безопасности.

В Казани арестовали гендиректора фирмы «Ваша безопасность» Сергея Иванова и инженера компании «Союз пожарного мониторинга» Марата Зиганшина по делу о нападении на гимназию № 175. Об этом сообщает «Татар-информ».

Мужчин обвиняют в оказании услуг, которые не соответствовали требованиям безопасности.

Как сообщает агентство именно Зиганшин отвечал за обслуживание и ремонт систем пожарной охраны. В момент нападения на школу в одном из кабинетов не сработал оповещаттель тревоги.

Напомним, что трагедия произошла 11 мая, в результате нападения на школу погибло 9 человек, 7 детей и 3 взрослых. 

КВ
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