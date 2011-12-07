Как вместо жилого дома не возвести «самовольную постройку»

Начальник отдела регистрации прав физических лиц Управления Росреестра по РТ Эндже Мухаметгалиева напоминает, что Градостроительным кодексом Российской Федерации (ст. 51) установлено требование к застройщику получить разрешение на строительство, в том числе и индивидуальный жилой дом, причем независимо от того, действует ли так называемая дачная амнистия или нет. Это означает, прежде чем начать строить дом, необходимо обратиться в полномочный орган (в Казани - управление градостроительных разрешений исполкома МО г. Казани) с целью получения разрешения на строительство.Как показывает практика, у заявителей, обращающихся за государственной регистрацией прав на индивидуальные жилые дома, возникают проблемы, когда в процессе проведения правовой экспертизы представленных документов государственным регистратором выявляется, что на строительство данного объекта недвижимости заявителем не было получено разрешение. В этом случае отсутствие разрешения на строительство является одним из критериев отнесения указанного объекта к категории «самовольная постройка», отмечает Эндже Мухаметгалиева.Статья 222 Гражданского кодекса РФ в действующей редакции относит к самовольной постройке жилой дом, другое строение, сооружение или иное недвижимое имущество, созданное на земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке, установленном законом и иными правовыми актами, либо созданное без получения на это необходимых разрешений или с существенным нарушением градостроительных и строительных норм и правил.Однако на днях стало известно, что с 1 сентября этого года правовой режим самовольной постройки существенно изменится. В новой редакции ст. 222 ГК РФ самовольной постройкой будет именоваться здание, сооружение или другое строение, возведенные, созданные на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или на земельном участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на нем данного объекта, либо возведенные, созданные без получения на это необходимых разрешений или с нарушением градостроительных и строительных норм и правил.- На первый взгляд, - отмечает Эндже Исмагдановна, - новая редакция указанной нормы законодательства мало чем отличается от старой. Однако законодатель все же ужесточил требования к застройщикам объектов капитального строительства: земельный участок, на котором создается или создан объект, должен быть предоставлен застройщику в установленном порядке. При этом напомним, порядок предоставления земельных участков регулируется Земельным кодексом РФ. К тому же земельный участок должен быть предназначен для строительства такого объекта недвижимости и использоваться в соответствии с установленным для него целевым назначением.Эндже Мухаметгалиева обращает внимание на еще одно важное дополнение в указанную статью ГК РФ: с 1 сентября 2015 года вопрос о сносе самовольной постройки может решить не только судебный орган, но в определенных случаях и орган местного самоуправления. Пунктом 4 ст. 222 ГК РФ определены условия и порядок принятия решения о сносе самовольной постройки органом местного самоуправления.Итак, чтобы ваш объект капитального строительства не попал под категорию «самовольная постройка», Управление Росреестра по РТ настоятельно рекомендует соблюдать следующие условия:- до начала строительства оформить в установленном порядке право на земельный участок;- земельный участок, на котором планируется строительство объекта недвижимости, должен иметь соответствующее разрешенное использование (например, для строительства индивидуального жилого дома разрешенное использование земельного участка должно быть «индивидуальное жилищное строительство» или «ведение личного подсобного хозяйства», если участок расположен в границах населенного пункта);- до начала строительства необходимо получить разрешение на строительство;- строительство объекта должно осуществляться с соблюдением ус­та­новленных градостроительных норм, а также санитарных, противопожарных норм и правил.Только при соблюдении перечисленных условий можно быть уверенным в том, что при обращении за государственной регистрацией права собственности на возведенный объект недвижимости у государственного регистратора не возникнет никаких сомнений в законности строительства.