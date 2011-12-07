Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Летние пироги со сметаной хороши

На казанских рынках абрикосы, персики, нектарины. Давайте приготовим из них пироги, от которых будет трудно отказаться даже беспокоящимся за свою талию. Иногда ведь можно себе позволить...
КВ
Лента новостей