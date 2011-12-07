Болгарская исламская академия Татарстана подтвердила свое соответствие требованиям ведущих исламских вузов

Так называемая процедура нострификации (признание документа об исламском образовании другими государствами) была инициирована Государственным советником Президента Республики Узбекистан по вопросам взаимодействия с общественными и религиозными организациями, ректором Международной исламской академии Узбекистана Рустамом Касымовым.

Как известно, именно на территории Узбекистана успешно функционируют исламские вузы, которые многие годы составляли элиту советского востоковедения и арабистики: Ташкентский исламский институт, Международная исламская академия Узбекистана и др.

Как пояснили в пресс-службе Болгарской академии, признание узбекскими коллегами диплома Болгарской исламской академии значительно расширит векторы ее международного сотрудничества, повысит узнаваемость и авторитет. Откроет новые возможности для организации по обмену между студентами и профессорско-преподавательским составом, реализации совместных программ и научных проектов.

Несмотря на свою молодость, Болгарская исламская академия уже признана международным исламским сообществом, с десятком вузов и научных центров заключены соглашения о сотрудничестве. Теперь желающие повысить уровень своего религиозного образования не будут уезжать за рубеж, а смогут обучаться в России в атмосфере местной идентичности и духовно-культурных ценностей.

Напомним, первых студентов Болгарская исламская академия приняла в сентябре 2017 года, а первый выпуск шести докторов исламских наук состоялся в сентябре 2019 г.