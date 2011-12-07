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Болгарская исламская академия Татарстана подтвердила свое соответствие требованиям ведущих исламских вузов

На днях состоялось заседание Высшей квалификационной комиссии Республики Узбекистан, признавшей диплом доктора исламских наук Болгарской академии Миродила Хайдарова и приравнявшего его к степени доктора философии.

Так называемая процедура нострификации (признание документа об исламском образовании другими государствами) была инициирована Государственным советником Президента Республики Узбекистан по вопросам взаимодействия с общественными и религиозными организациями, ректором Международной исламской академии Узбекистана Рустамом Касымовым. 

Как известно, именно на территории Узбекистана успешно функционируют исламские вузы, которые многие годы составляли элиту советского востоковедения и арабистики: Ташкентский исламский институт, Международная исламская академия Узбекистана и др.

Как пояснили в пресс-службе Болгарской академии, признание узбекскими коллегами диплома Болгарской исламской академии значительно расширит векторы ее международного сотрудничества, повысит узнаваемость и авторитет. Откроет новые возможности для организации по обмену между студентами и профессорско-преподавательским составом, реализации совместных программ и научных проектов.

Несмотря на свою молодость, Болгарская исламская академия уже признана международным исламским сообществом, с десятком вузов и научных центров заключены соглашения о сотрудничестве. Теперь желающие повысить уровень своего религиозного образования не будут уезжать за рубеж, а смогут обучаться в России в атмосфере местной идентичности и духовно-культурных ценностей.

Напомним, первых студентов Болгарская исламская академия приняла в сентябре 2017 года, а первый выпуск шести докторов исламских наук состоялся в сентябре 2019 г.

КВ
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