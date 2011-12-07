Для жителей Татарстана «Книжные сезоны» предложили скидки на книги и авторское чтение

Вчера, 6 августа, стартовала всероссийская акция «Книжные сезоны», сообщает пресс-служба Министерства культуры Республики Татарстан.

Цель акции – напомнить любителям традиционного чтения о том, что и книжные магазины возвращаются к обычному формату торговли.

Для привлечения покупателей эти магазины предоставят скидки до 30% на детские книги. В акции примут участие больше 20 ведущих детских издательств и более 1 тыс. книжных магазинов, в том числе – и в Республике Татарстан. Так, о своем участие заявила сеть «Любимый книжный», магазины которой работают по всей республике. А авторы наиболее популярных сейчас книг прочтут отрывки из своих произведений в онлайн-эфирах проекта.