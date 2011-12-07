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Госслужащих Татарстана бесплатно научат, как трансформироваться в цифру

Продолжительность курсов – 20 часов.

Желающие из числа государственных и муниципальных служащие могут присоединиться к бесплатной образовательной программе «Основы цифровой трансформации», которая стартовала в Республике Татарстан, сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития госуправления, инфотехнологий и связи РТ.

В рамках программы слушатели познакомятся  с перспективными тенденциями, уже реализованными проектами в качестве примеров, а также с технологиями, на основе которых создаются проекты цифровой трансформации. 

Продолжительность курсов – 20 часов. Для обучения понадобится только регистрация: https://stepik.org/course/65359/

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