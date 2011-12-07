Камская Ривьера: куда рвались горожане, невзирая на штрафы?

Посещение последних принесло с собой неутешительную статистику — с начала лета в республике уже утонуло почти 50 человек. Иным неприятным «бонусом» нахождения в воде, качество которой не проверяли санитарно-эпидемиологические службы, может стать заражение различными инфекциями.

Пока же на территории Татарстана местный Роспотребнадзор дозволил купаться лишь в двух местах: это пляжи «Кама» в Нижнекамском районе и «Камское море», что в городе Лаишево. Последний в июле стал главным ньюсмейкером — когда столбик термометра перевалил за 30 градусов, казанцы массово рванули на камский берег. Все благополучно позабыли не только о качестве воды, но и социальной дистанции, средствах индивидуальной защиты. Разогнать добрую тысячу истосковавшихся по пляжному отдыху людей не удавалось ни штрафными санкциями, ни перекрытием подъездных дорог. Стоило ли так сюда рваться, узнали корреспонденты «Казанских ведомостей» на своем опыте, посетив Лаишево на этой неделе.

Город Лаишево в имперский период был крупным металлургическим и ремесленным центром, имел статус уездного города. Теперь же, чтобы обойти исторические достопримечательности населенного пункта, хватит и 30 — 40 минут. По излюбленной советской традиции главная улица города, где и сохранилась симпатичная архитектура, носит имя Ленина. В ее начале в состоянии реконструкции стоит пятиглавый Никольский собор постройки середины XIX века. Улица возле храма хранит следы локального благоустройства — проезжая часть вымощена, но брусчатка охватывает лишь участок метров 500 в длину. А завершается квартал старым зданием пожарной части с каланчой, которая просит ремонта. По сравнению с Казанью здесь объект цел, тогда как в нашем городе из нескольких имперских пожарных частей осталась лишь одна.

К слову, у знаковых исторических памятников установлены информационные туристические щиты и карты. Рассматриваешь карту и сразу замечаешь точку «Городские ворота». Но пройдя четыре квартала к ним, обнаруживаешь, что столь пафосно нарекли… обычные кирпичные ворота жилого дома конца XIX века. А ведь заманушечка-то сработала!

Одним из мест нашей прогулки по Лаишево стал Софийский собор, окруженный с разных сторон зданиями исполкома, полиции и библиотеки, а также пешеходной улицей Космонавтов. Собор возвели в первое десятилетие XX века в популярном тогда неовизантийском стиле с элементами эклектики. Внешне он отдаленно напоминает, например, Морской Никольский собор Кронштадта и является чуть ли не самым высоким зданием города.

По мере спуска к пляжу «Камское море» индивидуальная жилая застройка становится все богаче, а в первой линии и вовсе стоит несколько коттеджей в два-три этажа. Упорядоченной парковки для посетителей пляжа обнаружить не удалось: приехав сюда, автомобилисты оставляют своих железных коней вдоль улиц, примыкающих к набережной. Как мы заметили, популярен объект не только среди татарстанцев — автомобили с башкирскими и оренбургскими номерами здесь не редкость.

Несмотря на жаркий полдень, на пляже многолюдно — порядка полусотни человек. Надо отметить, что для удобства посетителей на камской Ривьере по песчаной набережной возле шезлонгов уложены деревянные настилы, так что песок обувью не зачерпнуть. В тени установлены широкие лежаки, в нескольких местах на пляже разбросаны точки с душем и кабинки для переодевания. Несмотря на популярность побережья, мусора в зоне отдыха людей практически нет. А вот песок плавно куда-то исчезает. На протяжении полутора метров от кромки воды он вымыт на глубину порядка 70 сантиметров. Вероятно, это случилось еще весной, когда пришла большая вода, но за несколько месяцев можно было и досыпать новый…

Песчаная часть сменяется бетоном: небольшой участок набережной, выложенный плиткой, вобрал в себя детскую площадку, малые архитектурные формы и газон. Здесь находится излюбленное место для фотосессий — со специальной площадки открывается шикарный вид на бескрайнюю Каму, ибо ее ширина в этом месте достигает 26 км. Отрадно отсутствие зеленого цвета у воды, чем в эти дни начинает грешить Казанка. И еще один плюс для семей с маленькими детьми — здесь достаточно мелко.

В точке проката цены либеральные — тот же пластмассовый лежак на день обойдется в 200 рублей. А вот на еду цены повыше казанских рыночных: литр разливного кваса — 100 рублей, как и один початок вареной кукурузы, молочный коктейль — 150 целковых. Наверное, поэтому посетители, по нашим наблюдениям, особенно те, кто отдыхают семьями, стараются брать перекус с собой.

Резюмируя, отметим — всего в часе езды от Казани гостей ждет хороший пляж с красивыми видами. А те, кому наскучит купаться и загорать, могут прогуляться по городу или отъехать на 2,5 километра до бутафорского поселка Семрук, где снимали эпизоды нашумевшего сериала «Зулейха открывает глаза». Главное — помнить о мерах предосторожности и социальной дистанции.