Первое в России пассажирское судно на СПГ спустили на воду

На зеленодольской верфи спустили первое в России судно, работающее на сжиженном природном газе. В церемонии спуска принял участие Алексей Песошин.

«От имени Президента Татарстана Рустама Минниханова, Правительства РТ и от себя лично поздравляю вас с этим знаменательным событием. Республика стала одним из первых регионов, где ведётся большая системная работа по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива на различных видах транспорта» — сказал премьер-министр Татарстана.

Жители Казани и гости столицы смогут увидеть теплоход «Чайка» 30 августа — в День Республики Татарстан. В этот день судно пройдет по акватории Казани. В дальнейшем «Чайка» будет курсировать по маршруту «Казань — Свияжск».