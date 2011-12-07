Средний балл ЕГЭ в РТ выше, чем в среднем по России

Об этом рассказал в ходе пресс-конференции министр образования и науки РТ Рафис Бурганов.

- Напомню, что экзамены в связи с эпидемиологической ситуацией проводились в особых условиях, когда была отменена государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ в 11-м классе и ОГЭ в 9-м классе, - рассказал министр. - В четвертой четверти обучение проводилось дистанционно. Также был отменен экзамен по базовой математике, так как она не является вступительным испытанием в вуз.

Аттестат о среднем общем образовании получили около 17 тысяч выпускников, еще более 37 тысяч школьников получили аттестат об основном общем образовании.

По сравнению с прошлым годом выросли средние оценки по ряду дисциплин. Так, средний бал по русскому языку в этом году составил 74,67, по литературе - 69,89, истории - 64,09, географии - 68,9, обществознанию - 63,41, французскому языку - 71,94.

Рафис Бурганов объяснил успехи в этих дисциплинах тем, что в условиях дистанционного обучения подготовиться к ним самостоятельно легче, нежели по математике и естественным наукам. Соответственно, средний бал по точным наукам оказался ниже, чем годом ранее. Так, средний балл по профильной математике составил 59,5, химии - 59,16, информатике - 66,61, биологии - 56,13.

Приводя эту статистику, министр отметил важность роли учителя в образовательном процессе.

- Думаю, это послужит ответом для тех, кто считает, что можно очное образование полностью заменить дистанционным, - высказался Рафис Бурганов.

Радует, что увеличилось число школьников, сумевших сдать ЕГЭ на 100 баллов. В общей сложности в Татарстане зафиксировано 239 стобалльников, из них 227 закончили школу в этом году. При этом 17 выпускников смогли сдать на 100 баллов сразу два предмета.

В то же время увеличилось число выпускников, не сумевших преодолеть минимальный порог сдачи ЕГЭ. Так, в минувшем году только шесть человек не смогли сдать экзамен по русскому языку, тогда как в 2020 году таковых в республике оказалось 40 человек. Еще 328 человек не справились с ЕГЭ по профильной математике. Для сравнения - в прошлом году таковых насчитывалось 179 человек.

Также Рафис Бурганов сообщил, что в этом году 7 человек были удалены с экзаменов за попытку использования смартфонов и шпаргалок. Вновь попытаться сдать экзамен они смогут только в следующем году.