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В 2025 году Россия примет форум ООН по управлению Интернетом

Ведущей темой обсуждений на международном форуме станут перспективы развития «всемирной сети» и цифровых технологий.

В 2025 году Россия примет юбилейный, 20-ый, форум ООН по управлению Интернетом (Internet Governance Forum), сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Ведущей темой обсуждений на международном форуме станут перспективы развития «всемирной сети» и цифровых технологий, ведь они сейчас объединяют как органы власти в государствах мира, так и представителей бизнеса, общественных организаций. 

Особое внимание участники форума ООН уделят вопросам кибербезопасности, защиты персональных данных и обеспечению всеобщего доступа в интернет. 

Другой большой темой обсуждения экспертов станут высокие технологии последних лет – это и искусственный интеллект, интернет вещей, а также работа с большим объемом данных. 

КВ
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