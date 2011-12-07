В 2025 году Россия примет форум ООН по управлению Интернетом

В 2025 году Россия примет юбилейный, 20-ый, форум ООН по управлению Интернетом (Internet Governance Forum), сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Ведущей темой обсуждений на международном форуме станут перспективы развития «всемирной сети» и цифровых технологий, ведь они сейчас объединяют как органы власти в государствах мира, так и представителей бизнеса, общественных организаций.

Особое внимание участники форума ООН уделят вопросам кибербезопасности, защиты персональных данных и обеспечению всеобщего доступа в интернет.

Другой большой темой обсуждения экспертов станут высокие технологии последних лет – это и искусственный интеллект, интернет вещей, а также работа с большим объемом данных.