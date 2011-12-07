В АО «Татмедиа» открылась выставка «Фотопоэма о журналистах советской Татарии»

В выставочном пространстве, расположенном на первом этаже АО «Татмедиа» открылась выставка «Фотопоэма о журналистах советской Татарии».

Здесь представлено примерно 20 черно-белых фотографий, сделанных в советские годы тремя известными фотографами: Эдвардом Хакимовым, Фаритом Губаевым и Рамилем Галиевым.

«Эта выставка о нас, об этом здании, наших редакциях, повседневной работе журналистов, о наших коллегах, с которыми мы работали. Многих из них, к сожалению, уже нет в живых, — отметил генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков, открывая экспозицию.

Инициатором необычного проекта стал советник АО «Татмедиа», народный поэт Равиль Файзуллин, он более 30 лет собирает архивные фотографии, пленки, на которых запечатлены самые разные моменты нашей жизни, исторические моменты истории Татарстана, известные люди нашей республики.