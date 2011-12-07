В Татарстане определят лучших разработчиков веб-приложений

В течение двух дней – 13 и 14 августа в Татарстане состоится Республиканский этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди молодых специалистов «Лучший по профессии». В Казанском техникуме связи развернется борьба в номинации «Лучший разработчик веб и мультимедийных приложений». Победитель интеллектуального состязания будет представлять Республику Татарстан на федеральном уровне, сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития госуправления, инфотехнологий и связи РТ.

К участию в конкурсе приглашаются работники, стаж работы которых по профессии «Программист», «Веб-программист», «Разработчик веб и мультимедийных приложений» составляет не менее трех лет.

Заявки на участие принимаются по адресу: 420061, г. Казань, ул. Галеева, д. 3а, т. (843) 272-13-61, e-mail: mck.ktits@tatar.ru. Прием заявок завершится 10 августа, уточняет ведомство.