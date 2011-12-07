В Татарстане зафиксировали 29 новых случаев заражения COVID-19

В Татарстане зарегистрировано 29 новых случаев заражения COVID-19, сообщили в оперштабе.

Больше всего заразившихся в Казани (19 случаев). 2 случая зафиксировано в Атнинском районе. По одному случаю — в Азнакаевском, Аксубаевском, Альметьевском, Балтасинском, Елабужском, Лаишевском, Лениногорском и Менделеевском районах.

Всего по состоянию на 7 августа в Татарстане зарегистрировано 5 810 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 4653 человек, в том числе 32 за минувшие сутки.