В Татарстане зафиксировали 29 новых случаев заражения COVID-19

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В Татарстане зарегистрировано 29 новых случаев заражения COVID-19, сообщили в оперштабе.
Больше всего заразившихся в Казани (19 случаев). 2 случая зафиксировано в Атнинском районе. По одному случаю — в Азнакаевском, Аксубаевском, Альметьевском, Балтасинском, Елабужском, Лаишевском, Лениногорском и Менделеевском районах.
Всего по состоянию на 7 августа в Татарстане зарегистрировано 5 810 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 4653 человек, в том числе 32 за минувшие сутки.