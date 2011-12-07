В Татарстане запустили масштабный Фотомарафон 2020 #МойТатарстан

В соцсетях стартовал Фотомарафон «МойТатарстан», для участия в нем приглашаются как профессиональные фотографы, так и любители, снимающие окружающий мир на камеру своего мобильного телефона. Особенность фотомарафона – это одновременно и конкурс и обучение искусству съемки.

Для участия в конкурсе предстоит выполнить 25 творческих заданий, затем полученные снимки выложить в Instagram или ВКонтакте с тегами #МойТатарстан и #ПрекрасныйТатарстан. Фотографию нужно выложить в соцсети во время марафона — с 3 августа по 8 сентября с указанием хэштегов #МойТатарстан и #ПрекрасныйТатарстан.

В качестве поощрения за участие в проекте можно будет воспользоваться видеоуроками по искусству фотосъемки, а также побывать на мастер-классах ведущих фотографов Казани.

Главная задача фотомарафона – собрать воедино лучшие снимки Татарстана и создать в соцсетях контент для этого виртуального альбома республики.

Ценные призы победителям вручат на торжественной церемонии 13 сентября.

А вот присоединиться к марафону можно в любой день, вплоть до окончания приема работ - 8 сентября, сообщают организаторы.