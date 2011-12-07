Уполномоченный по правам человека в РФ оценила работу властей РТ в период пандемии COVID-19

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова оценила работу властей Татарстана в период пандемии COVID-19. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

На лекции «Роль и место института Уполномоченного по правам человека в РФ в правозащитной системе России» перед студентами КФУ в рамках рабочего визита в Казани Москалькова заявила, что опыт Татарстана сегодня используется другими регионами, отметив совокупность, соразмерность, адекватность предпринимаемых мер.

Она также подчеркнула, что в республике по сравнению с другими регионами отнеслись к ограничительным мероприятиям с полным понимаем, что, по ее словам, говорит о грамотном донесении правовой пропаганды об опасности эпидемии.

Сообщается, что также сегодня Москалькова примет участие в работе круглого стола, посвященного 20-летию института Уполномоченного по правам человека в РТ. А завтра,8 сентября, она посетит полилингвальный общеобразовательный комплекс «Адымнар — путь к знаниям и согласию» и избирательный участок в здании культурно-досугового центра «Московский» в Казани.