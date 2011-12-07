В Казани зарегистрирован 51 новый случай COVID-19

В Татарстане за сутки зарегистрировали 51 новый случай заражения коронавирусом, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

«Из них один случай — завозной, 50 — контактные. 18 человек госпитализировано, 33 получают лечение на дому», — отметили в штабе.

Несовершеннолетних заболевших нет. Пятерым заболевшим — от 18 до 30 лет, 19 — от 30 до 50 лет, 15 — от 50 до 60 лет, 12 — от 60 до 70 лет, шестерым — от 70 до 80 лет.

Больше всего новых случаев заражения по-прежнему выявляют в Казани — 24 случая, 10 случаев — в Набережных Челнах, три случая — в Нижнекамском районе, по два случая — в Верхнеуслонском, Высокогорском, Лаишевском районах, по одному случаю — в Альметьевском, Бугульминском, Елабужском, Менделеевском, Нурлатском, Сабинском, Тукаевском и Ютазинском районах.

Всего, по данным на 7 ноября, в республике зарегистрировано 8 757 случаев, выздоровело — 7 754 человека (+41 за сутки).