В Татарстане план по вводу жилья выполнен на 75%, сообщил министр строительства архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Так, по словам министра, в четырех районах республики план выполнен на 100% — это Высокогорский, Тукаевский, Пестречинской и Апастовском районах. Всего с начала года в республике ввели в эксплуатацию 2,25 млн кв. м жилья, 54 тыс. из которых — за прошедшие две недели.

По программе Госжилфонда завершено строительство 83 домов на 2 259 квартир. По программе соципотеки продолжают возводиться 47 домов: 39 из них — в высокой степени готовности, 8 — в средней. По программе индивидуального жилищного строительства введено в эксплуатацию 9 670 домов (90,5% от плана).

До конца года планируется обеспечить жильем 600 детей-сирот, 47 молодых семей, 24 вынужденных переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев.