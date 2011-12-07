Пятиметровые дети откроют обновленную Галерею современного искусства

К долгожданному событию подготовлены три выставки-открытия. Экспозиции «Россия. Реализм. XXI век» и «Андрей Тарковский. Художник пространства» созданы совместно с Государственным Русским музеем Санкт-Петербурга. Еще будет представлена ретроспективная выставка замечательного художника родом из Казани Игоря Вулоха «Эволюция белого».Накануне открытия галереи мы познакомились с известным художником Дмитрием Грецким. На выставке «Россия. Реализм. XXI век» представлено несколько детских портретов. Монументальные пяти- и трехметровые картины, сделанные Дмитрием в соавторстве с женой - художницей Евгенией Кац, сразу же привлекают внимание зрителей. Представляем гостя: Дмитрий Грецкий - выпускник педагогического отделения Санкт-Петербургского художественного училища им. Н.К.Рериха, графического факультета Санкт-Петербургского академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина. Уже 18 лет живет в Канаде. Победитель и номинант многих престижных международных премий в области изобразительного искусства. Работает в техниках: живопись, графика, фотография, видео, инсталляция.- Дмитрий, в чем главная специфика работы над такими масштабными картинами?- Специфика, конечно, есть. Во время работы видишь лишь один, совсем небольшой, фрагмент полотна и не можешь увидеть всю картину целиком. В какой-то степени это даже интересно, потому что никогда не знаешь, что получится в итоге. Я называю наши с Евгенией работы не картинами, а фигурами. Это все-таки фигуры, арт-объекты. Для арт-объектов необходимо присутствие зрителей, потому что без зрителей нет масштаба.- Вы привезли в Казань серию портретов детей и подростков. На ваш взгляд художника, какие они, современные дети? Правда ли, что они взрослеют намного быстрее, чем дети лет 10 - 15 назад? - Проект детских портретов мы начали 8 лет назад. Это все реальные дети - наши ученики. Какие они? Сложно сказать. Они разные. Есть очень взрослые дети, есть те, кто долго сохраняет детское восприятие мира. Я считаю, что «ребенок» и «взрослый» - понятия условные. У меня двое сыновей - младшему 9, старшему 18. Они совсем разные. И это не вопрос воспитания или образования. Каждый человек рождается с уже сформированным характером, своим мировоззрением. - Ваши сыновья тоже рисуют?- Старший в этом году поступил в университет в Калифорнии. Изучает современные арт-технологии, инсталляции, видео, перфоманс. Сейчас у него заканчивается первый семестр. После экзаменов прилетит домой на каникулы. Очень его ждем.