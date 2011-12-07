Татары-казаки: экспедиция в прошлое

Летом вместе с коллегами Рустем Равилевич провел экспедицию в Оренбургской области, в исторических селах, где жили татары-казаки. - Пять лет занимаюсь темой татар-казаков. Много работал в разных архивах, музеях и тут впервые встретился с потомками этих людей. За месяц мы побывали в селах Нижнеозерное, Мухраново Илекского района, Мустаево Новосергиевского района, Верхние и Нижние Чебеньки, Татарская Каргала Сакмарского района, Чесноковка, Зубочистка Первая, Зубочистка Вторая Переволоцкого района. Кстати, мы интересовались, почему села Зубочистка Первая и Зубочистка Вторая называются так необычно. Оказывается, есть разные версии, одна из них, что это искаженное название слова «изба».Надо сказать, что в 1754 году в Оренбургском казачьем войске насчитывалось 18 поселений татар-казаков. В 6 проживали мусульмане, в 12 - нагайбаки. К 1914 году было около 70 поселений татар-казаков. Причем среди них были довольно крупные станицы. К примеру, в станице Нижнеозерной в 1900 году было 867 дворов, жили там 4603 человека. В Воздвиженской станице - 536 дворов. Были поселения, где татары жили вместе с русскими. Жили дружно, никаких конфликтов на межнациональной или религиозной почве не было. В 16 таких поселениях мечеть соседствовала с православной церковью.- Потомки татар-казаков знают свою историю, интересуются ею?- Большинство знает только о дедушках и бабушках, то есть до второго поколения своего рода. Но некоторые хранят семейные реликвии, фотографии, письма. Проводится в селах и Сабантуй. Есть и свои краеведы-самородки. Например, в Чесноковке мы познакомились с Рашитом Кушмухаметовым. Он автор восьми книг по истории своего села, и оренбургского казачества в том числе. А у потомков Наиля Сулеймановича Рахимкулова, живущих в Верхних Чебеньках, сохранились его дневники, где он описал историю своей семьи начиная с 1755 года.Потомки татар-казаков в основном люди гостеприимные. Нас приглашали в гости, угощали пирогами со щавелем, тыквой. Попробовали мы ачык авыз - пирожок, похожий на татарский эчпочмак, но только круглой формы и открытый посередине, и другие традиционные блюда, которые готовились у них в семьях. - В поселениях много пришлых людей, которые не являются потомками казаков? - Да, но дух казачества все-таки жив. Здесь особое отношение к лошадям - трепетное, уважительное. Большую роль в сохранении истории играют краеведческие и школьные музеи. Хочется отметить краеведческий музей села Нижнеозерного, где насчитывается свыше 10000 экспонатов. Этот музей был открыт благодаря стараниям местной жительницы Зайтуны Нагимовны Уразаевой. В некоторых селах сохранились пушечные ядра времен крестьянского восстания под предводительством Емельяна Пугачева 1773 - 1775 годов, а также холодное оружие. - Удалось разыскать новые материалы по истории татар-казаков? - Да, к примеру, жительница села Зубочистка Первая Гульнур Аблязова и Гульминур Габайдуллина из Зубочистки Второй хранят семейные реликвии - обереги (бэти), датированные концом XVIII - первой половиной XIX века. В экспозиции краеведческого музея села Нижнеозерного увидели восьмигранный знак «За царя и отечество», который выдавался за успешную службу казакам неправославной веры. Потомки казаков Габдельнафика Салихова и Джадида Мустаева показали нам походные сундуки своих предков времен Первой мировой войны. А в школьном музее села Зубочистка Первая есть походный сундук Нугмана Ишкенина. Много интересных фотографий, писем, документов хранится в семейных альбомах. Мы все фиксировали, фотографировали, в том числе и дореволюционные дома. Сейчас полным ходом идет обработка, изучение, осмысление полученной информации. Здесь необходимы комплексные исследования, совместная работа разных специалистов: этнографов, историков, археологов, генетиков, филологов... - Как обстояли дела со сбором фольклора?- Были сделаны фотокопии текстов песен, пословиц и поговорок, бытовавших в начале XX века у татар-казаков села Чесноковка. Следует констатировать, что местные бабушки и дедушки, к сожалению, не сохранили песенное наследие своих предков. В связи с этим интересен факт наличия в Верхних Чебеньках настоящего гимна села «Чебенле көе».- Во время таких экспедиций ученые особое внимание обращают на местные кладбища... - Это абсолютно верно, потому что по состоянию кладбища можно определить отношение общества к своей истории. Это память поколений. Особенностью всех изученных нами кладбищ (зиратов), где есть захоронения татар-казаков, является практически полное отсутствие надгробных камней первой половины XIX века, лишь один камень в селе Верхние Чебеньки датирован 1821 годом. Имеют свои особенности ограды и ворота кладбищ. Например, кладбище села Зубочистка Вторая огорожено местными камнями в стиле ногайцев. Эта каменная стена высотой в метр - метр 10 сантиметров. Аналогичного типа кладбище в Оренбургской области имеется только в селе Юзеева Шарлыкского района.Особняком стоит кладбище села Татарская Каргала. Там сохранились эпитафии XVIII века и первой половины XIX века, изученные ученым из ИЯЛИ им. Г.Ибрагимова АН РТ Венером Усмановым. Надписи надгробных камней на кладбищах в других поселениях будут изучены нами в ближайшем будущем. - А есть ли интересные исторические памятники в поселениях?- В Чесноковке установлен памятник Емельяну Пугачеву. Вообще, в России лишь два памятника Пугачеву, второй находится в Саранске. В Верхних Чебеньках имеется интересная достопримечательность - памятник плугу. Его установили 1 сентября 2014 года по инициативе местного краеведа Рашита Шариповича Искандарова. У памятника интересная история. В 1887 году пшеница, выращенная в Верхних Чебеньках, была удостоена золотой медали на выставке в Лондоне. Уже в наше время местными жителями были собраны средства на памятник, который бы увековечил это событие. В качестве главного героя был выбран плуг местного казака Мидхата Рахматулловича Хусаинова. Плуг был отреставрирован и покрашен под золото. - Распространены ли какие-либо топонимы в исследуемых селах?- Огромное количество топонимов - свыше 40 - в селе Нижнеозерном. В основном топонимы русского происхождения. К примеру, Бычья яма - место глубокой лощины, куда однажды упали быки. Волчья поляна - место, где бродило много волков. Есть и татарские топонимы: Чалбарлы кул - небольшой лес в степи, поле, по форме как брюки. В селе Чесноковка есть гора Шихан тау, издавна это место являлось нежелательным для посещения. Есть много и других примеров. - Что вас еще удивило во время экспедиции? - Удивило бережное, заботливое отношение к природе. Здесь много родников, например, только в селе Чесноковка семь замечательных родников с интересными названиями: «Ветеран», «Залавка», «Чатра», «Кемеш су», «Исенбетовский», «Паулбабай», «Глубокий». Родники всегда были местом встреч жителей. Здесь они проводили праздники, различные игрища, бытовавшие в казачьей общине. Сейчас местными властями ведется активная работа по восстановлению и сохранению родников. В селе Мустаево поразил великолепный яблоневый сад. В 1890 - 1893 годах казак Нугман Бикарсланов высадил на склоне живописного озера сотни саженцев яблонь, вишен, груш, сливы. В 40-е годы прошлого века сад забросили, он стал диким. В середине 90-х семья Мосоловых взяла эту землю в аренду и посадила новый сад.