Уникальный реставратор по дереву восстановит мечеть и церковь в районах Татарстана

Глава Комитета по охране объектов культурного наследия Иван Гущин дал интервью генеральному директору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ», в котором рассказал об уникальном реставраторе памятников древнерусского зодчества Александре Попове. Он займется восстановлением церкви и мечети в Татарстане.«Попов начнет восстанавливать деревянную мечеть 19-го века в Рыбно-Слободском районе и деревянную церковь 18-го века в Камско-Устьинском районе», — сказал Гущин и добавил, что уже найдены спонсоры. Попов должен подписать договор с комитетом в ближайшее время.Иван Гущин отметил, что в республике будет работать уникальный специалист, который в России «нарасхват». Александр Владимирович Попов — лауреат Госпремии РСФСР в области архитектуры, архитектор-реставратор высшей категории. В городе Кириллове он создал Реставрационный центр, куда за помощью Попова приезжают из США, Норвегии, Швеции. Работы уникального реставратора можно увидеть в свияжском Музее археологии дерева, который открылся в сентябре.На прошлой неделе Александр Попов уже приезжал в Казань и встретился с педагогами КГАСУ и Казанского строительного колледжа. Комитет по охране объектов культурного наследия хочет привлечь реставратора к обучению студентов.«Уже присмотрели, как мы будем наших девчонок и мальчишек обучать этому уникальному мастерству [реставрации деревянных объектов]. Он [Попов] готов приезжать, давать мастер-классы», — сказал Гущин. Он добавил, что планируется вывозить студентов на восстанавливаемые объекты, чтобы они постигали мастерство на практике.Запись интервью прошла в казанском Доме печати на улице Баумана. Это памятник конструктивизма 1930-х годов, который был отреставрирован и превратился в отель и ресторан. В ходе беседы Гущин рассказал о разрушении административных барьеров и поддержке частных инвесторов, которые хотят открыть бизнес в исторических памятниках.Интервью выйдет на сайте sntat.ru 8 декабря. Видеоверсию можно будет увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube.Телевизионную версию интервью в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть на телеканале «Татарстан-24» в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.