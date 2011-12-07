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Экипаж «КАМАЗ-Мастер» стал победителем в грузовом зачете на этапе ралли «Дакар-2019»

Участники ралли преодолели сложные дюны, русло пересохшей реки и пески с меняющейся плотностью.
Экипаж Эдуарда Николаева, представляющего команду «КАМАЗ-Мастер», стал победителем в грузовом зачете этапа Лима — Писко ралли «Дакар-2019», сообщает пресс-служба команды.Экипаж Николаева преодолел дистанцию за 1 час 9 минут 5 секунд. Как рассказал механик экипажа, сложность на маршруте представляли дюны протяженностью около 30 км, а также пересохшее русло реки с каменистым дном, которое могло повредить колеса. Следующие 100 км пришлось ехать по пескам, разная плотность которых заставляла экипаж менять давление в шинах.Другие камазовские экипажи — Дмитрия Сотникова, Андрея Каргинова и Айрата Мардеева — заняли 5-е, 6-е и 7-е места в зачете соответственно.«Около пятнадцати участников претендуют на призовые места. Об этом говорят и довольно плотные результаты после этапа», — рассказал Каргинов. Отставание камазовцев от лидера этапа составило всего 3-4 минуты.
КВ
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