Экипаж «КАМАЗ-Мастер» стал победителем в грузовом зачете на этапе ралли «Дакар-2019»

Экипаж Эдуарда Николаева, представляющего команду «КАМАЗ-Мастер», стал победителем в грузовом зачете этапа Лима — Писко ралли «Дакар-2019», сообщает пресс-служба команды.Экипаж Николаева преодолел дистанцию за 1 час 9 минут 5 секунд. Как рассказал механик экипажа, сложность на маршруте представляли дюны протяженностью около 30 км, а также пересохшее русло реки с каменистым дном, которое могло повредить колеса. Следующие 100 км пришлось ехать по пескам, разная плотность которых заставляла экипаж менять давление в шинах.Другие камазовские экипажи — Дмитрия Сотникова, Андрея Каргинова и Айрата Мардеева — заняли 5-е, 6-е и 7-е места в зачете соответственно.«Около пятнадцати участников претендуют на призовые места. Об этом говорят и довольно плотные результаты после этапа», — рассказал Каргинов. Отставание камазовцев от лидера этапа составило всего 3-4 минуты.