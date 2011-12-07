Юдинская ОПГ: как на железной дороге воровали импортные видеомагнитофоны

Расследование сложного уголовного дела, о котором Сирин Кашапов рассказал в книге «А еще был случай...», длилось три года - с 1984 по 1987 год. Начиналось оно в Юдино - крупной сортировочной станции на Казанском узле. В то время по этой железнодорожной магистрали в 20 - 40-тонных контейнерах перевозили ценный товар народного потребления: радиоаппаратуру, видеомагнитофоны, телевизоры и прочий дефицит, который в магазинах просто так было не купить. Лишь по большому знакомству и с такой же доплатой.

Эти контейнеры, которые железнодорожники прозвали за голубой цвет морскими, привлекли внимание преступников, желающих сделать на таком товаре хорошую наживу. Организованные преступные группировки регулярно «обносили» их, при этом действовали настолько профессионально, что оперативно-розыскные мероприятия сотрудников ЛОВД и Горьковского УВД на транспорте, их скрытые сопровождения вагонов положительных результатов не давали - дефицитный товар исчезал из опломбированных контейнеров как песок сквозь пальцы. В 1986 году нераскрытой осталась крупная кража видеомагнитофонов «Фишер» в количестве свыше 80 штук.

- Поселок Юдино - ближайший пригород Казани, и поэтому у нас появилось предположение, что в деле замешаны его жители, - вспоминал Сирин Закирзянович. - Подозрение пало на ранее судимых Сергеева и Королева (фамилии вымышленные - Р.М.)., которые, конечно же, причастность свою отвергали. Оперативники устанавливали места сбыта краденого, допрашивали свидетелей, в том числе и сожительниц подозреваемых. Мы искали зацепку, ниточку, которая помогла бы ухватиться за определенную версию. И она появилась.

Краденые магнитофоны появились в продаже в магазинах Казани и Набережных Челнов. Свидетели рассказали, что поставщиками были Сергеев и Королев. Их задержали, предъявили обвинение, но они упорно не признавались в содеянном, несмотря на все доказательства совершенного ими преступления. Только на суде Королев сознался. Подельники были осуждены и приговорены к длительным срокам заключения. Но спустя полгода кражи на станции Юдино снова возобновились.

- В январе 1987 года из окружного отделения Московского ЛОВД к нам поступило уголовное дело о краже двух коробок с японскими куртками на сумму 16 тысяч рублей в августе 1985 года, - продолжал воспоминания Сирин Закирзянович. - Для сравнения: средняя зарплата на заводах в те годы была 200 - 250 рублей.

Поставки контейнеров из Японии проводились по линии Внешторга. Перевозчиком являлась железная дорога, она же отвечала за сохранность перевозимых грузов. А так как эти самые грузы пропадали, то брала убытки на себя. Претензионные дела по выплате страховым иностранным компаниям достигли огромнейших сумм. В МВД СССР регулярно шли жалобы по этой проблеме. Необходимо было срочно раскрыть эти преступления!

Иногда случается, что в раскрытии крупного преступления сыграть ключевую роль может небольшая деталь. В этом деле ею оказалось информация, поступившая к оперативникам из оперчасти ИТК №2, о некоем прапорщике-контролере, торгующим импортными товарами, в том числе видеомагнитофонами и куртками. Взяли оперативники в разработку этого сбытчика, пригласили в ЛОВД. А тот и не стал отпираться - все детально изложил, рассказал, откуда брал дефицитный товар: два видеомагнитофона, один плеер и куртку - по описанию, точную копию той, что фигурировала в московском уголовном деле.

- Прапорщик рассказал о простом, но очень эффективном способе связи со своими подельниками-поставщиками, - вспоминал Сирин Закирзянович. - В определенное время к нему в ИТК передавали спичечный коробок, на котором был указан номер ячейки автоматической камеры хранения на железнодорожном вокзале. Там он забирал товар, продавал его, а 10% от реализации оставлял себе. Остальные деньги передавал осужденному, от которого получал спичечный коробок.

Осужденного допросили, но он мало что рассказал, мол, ничего и никого не знаю, вся связь была через тайник. Круглосуточное наблюдение за камерой хранения результата не дали. Дело сдвинулось с мертвой точки благодаря опять-таки информации, которая поступила в УВД Казани. В ней сообщалось о парне по фамилии Еремин (фамилия вымышленная - Р.М.), который продавал магнитофон и куртку. А живет он в поселке Ново-Юдино и работает на станции Юдино! Его брат в это время отбывал наказание в ИТК-2 за кражи грузов из подвижных составов. Старший Еремин был осужден на 12 лет.

В ходе дальнейшего следствия оперативники установили, что действовали братья сообща с работниками пункта технического осмотра станции Юдино. Эпизодов кражи преступной группировки было очень много. Расследование дела из-за этого затягивалось. Участники ОПГ не хотели помогать следствию, поэтому приходилось все доказательства, в том числе места хранения ворованного и их сбыта, устанавливать самостоятельно. Работа была кропотливая и сложная. В итоге вся группа расхитителей была разоблачена и доля вины каждого участника установлена.

Всего было доказано 16 эпизодов. Оперативники нашли тайники с закопанной аппаратурой, где она хранилась почти два года. Мешками изымали кроссовки фирмы «Адидас», кожаные куртки. Установили все каналы сбыта через бывших заключенных ИТК-2. По этому делу осудили 15 человек. Два организатора получили длительные сроки лишения свободы. После раскрытия преступления на железной дороге наступило затишье.