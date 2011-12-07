Как пенсионерка детскую площадку во дворе устроила

В этом году в РТ стартовала трехлетняя программа по благоустройству дворов «Наш двор». А вот жители домов №153 и 147а по ул. Авангардной не стали дожидаться, когда их придомовая территория станет чистой и уютной, и решили взять инициативу в свои руки.«Началось все с того, что полтора года назад нам очень захотелось, чтобы во дворе появилась детская площадка, - рассказывает жительница дома №153, инициатор благоустройства пенсионерка Наиля Гатина. - А то ребятам и поиграть негде - во дворе одни гаражи, причем некоторые из них бесхозные и уже давно не использовались по назначению. Лет 7 назад здесь и вовсе ставили машины на зеленой зоне, но после моего сигнала в исполком города авто исчезли... Написав письмо главе администрации Приволжского района о сносе трех гаражей - именно они мешали нашим замыслам, спустя некоторое время мы получили добро на их снос».После этого и закипела работа. Наиля Саидовна посадила вдоль будущей детской площадки многолетние цветы. Соседки по двору Надежда Кузьмина и Асия Вафина помогли посадить кусты черемухи и сирени. И хотя пришлось им изрядно попотеть - пенсионерки сами растаскивали чернозем для цветов, результат того стоил. Благодаря трудолюбию и настойчивости жителей двора, а также помощи председателя совета домовых комитетов Лидии Гришиной теперь у местной детворы есть и песочница, и качели, и скамейки для отдыха гуляющих с детьми родителей, бабушек-дедушек. Вдобавок ко всему сотрудники УК ООО «УютСервис» огородили территорию для детских игр невысоким цветным деревянным забором.Местная жительница Ануза Касымовна водит свою внучку в детский садик мимо этого двора. «Не было и дня, чтобы мы не остановились поиграть на этой площадке. Внучке очень нравится. А ведь этого могло и не быть, если бы Наиля апа не организовала жителей. Ее энтузиазму можно только позавидовать!» - говорит пенсионерка.«В прошлом году, чтобы приучить гуляющих в нашем дворе к культуре, пришлось сделать табличку о запрете курения, распития спиртного и выгула домашних животных на площадке. По моей просьбе недавно дописали и о том, чтобы на нее не скидывали снег из-под машин. Приучаю потихоньку жителей к порядку», - шутит 82-летняя пенсионерка Наиля Гатина.