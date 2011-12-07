Сборная России на «Шведских играх» установила антирекорд

После проигрыша сборной Финляндии в первом матче «Шведских игр» (0:3), во второй встрече в Стокгольме россияне вновь проиграли, и непонятно было, как столь экспериментальный состав вообще сможет забить. В первых двух периодах россияне пропустили три шайбы. В третьем периоде наши, правда, забили, и даже две шайбы, причем первую провел Павел Порядин из нижнекамского с передачи казанца Артема Галимова «Нефтехимика», но игру проиграли – 2:5. Это главный антирекорд – никогда еще в истории, ни на каком турнире, россияне после двух матчей не имели столь нерезультативную игры.