Из-за пандемии казна Казани потеряла 930 млн рублей

Наполняемость бюджета столицы Татарстана на протяжении уже многих лет происходила стабильно и в плановых показателях, поступающие доходы позволяли полностью выполнять все взятые социальные обязательства перед населением города и развивать инфраструктуру. Не предвещал тревоги и 2020 год. Но неожиданно нагрянувшая инфекция коронавируса спутала все планы по работе отлаженного финансового инструмента жизни мегаполиса.

Режим самоизоляции, введенный в Татарстане в марте 2020 года, резко пошатнул всю финансовую систему города. В течение трех месяцев – марте, апреле и мае бюджет Казани недополучил ожидаемых 930 млн руб. поступлений. Это стало результатом, в том числе и того, что резко упали налоговые отчисления предприятий малого и среднего бизнеса – закрывшихся ресторанов, кафе, других субъектов МСБ. От предприятий малого бизнеса, вынужденно прекративших работу, бюджет Казани недополучил 150 млн руб. налогов, от предприятий среднего бизнеса – 51 млн. рублей. Лишь к августу-сентябрю прошлого года ситуация начала стабилизироваться и казна Казани все же получила необходимые суммы в виде налогов вновь приступивших к обычной работе предприятий всей уровней. Это позволило выполнить намеченные социальные программы. Однако для этого пришлось пересмотреть, уточнить и оптимизировать программу по ремонту, реконструкции парков и других общественных пространств города, что дало экономию в расходовании муниципальных средств.

Об этих финансово-экономических «качелях» Казани в 2020 году подробно доложил в ходе минувшего делового понедельника начальник городского финансового управления Ирек Мухаметшин.