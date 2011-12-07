Из-за резкого похолодания в Татарстане для школьников могут быть отменены занятия

В Минобрнауки РТ сообщили о возможной отмене занятий для школьников из-за сильных морозов.

Пока образовательным организациям республики порекомендовали усилить контроль за работой систем теплоснабжения, а также приостановить перевозку детей школьными автобусами.

Отмечается, что в селах для начальных классов занятия могут быть отменены при -23 градусах, в средних – при -25, в старших – при -30. А для городских учащихся учеба в школе отменится, если столбик термометра опуститься ниже на 2 градуса соответственно.

Также, согласно санитарным нормам и правилам, заниматься физкультурой зимой на открытом воздухе можно только при температуре воздуха не ниже 3 градусов мороза и скорости ветра не более 6-10 м/с для учеников младших классов, а для старшеклассников - не ниже -10 градусов и ветре не сильнее 6-10 м/с.