Казань получила официальный титул «Гастрономическая столица России»

Нашему городу 21 января 2021 года выдано официальное свидетельство о том, что кулинарные достижения татарской национальной кухни отмечены на всероссийском уровне. Казань с этого дня получила официальный титул «Гастрономическая столица России».

Об этом с большим удовольствием объявила на только закончившемся деловом понедельнике в мэрии Казани директор Управления по развитию туризма Дарья Санникова.

В связи с этим она отметила, что в Казани сейчас действуют 2045 заведений общественного питания. А более 80% гостей, приезжающих в Татарстан считают, что кулинарные изыски татарской кухни не менее ценны, чем культурное наследие республики. 42% туристов и вовсе выбирают наш город для путешествий с учетом того, что их поездка по Татарстану будет сопровождаться отличной незабываемой кухней народов республики.

Мэр Казани Ильсур Метшин, в свою очередь, добавил:

— Есть известная пословица «Путь к сердцу мужчины лежит через желудок». К ней можно добавить, что и путь к сердцу наших гостей республики тоже во многом зависит от хорошей кухни, которой их здесь встретят. У нас в Казани сейчас работает очень развитая сеть общепита, ресторанов на самый разный вкус, а главное — на любой кошелек. Мы готовы и умеем достойно, с уважением и вкусно встретить каждого гостя Казани!