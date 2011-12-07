Лучших аспирантов и студентов вузов и ССУЗов наградили госстипендиями РТ

Сегодня в Казани в здании театра Алафузова состоялось торжественное вручение государственных стипендий РТ. Ими удостоили 22 аспиранта, 48 студентов вузов и 22 учащихся ССУЗов.

Первый замминистра по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов подчеркнул, что эта стипендия нужна для того, чтобы «отметить труд людей, ориентированных на знания, молодых ученых». Поэтому она является высочайшей наградой и своеобразной мотивацией. Для этого участникам нужно было предоставить свои научные достижения, работы, дипломы и грамоты.

Так, аспиранты получили чуть больше 33 тыс. рублей, студенты вузов — почти 28 тыс. рублей, а учащиеся ССУЗов — около 17 тыс. рублей. Известно, что сумма выплачивается один раз.