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Марат Салахов назначен новым помощником мэра Казани

Ранее Салахов занимал пост управляющего делами исполкома Казани.

Новым помощником мэра Казани назначен Марат Салахов, сообщил мэр столицы РТ Ильсур Метшин в ходе делового понедельника.

«Наверное, не самый публичный человек, но совершенно незаменимый. Профессионал, без которого невозможно представить эффективную работу всей нашей команды», — сказал Метшин.

С 2010 года Салахов занимал пост управляющего делами аппарата исполкома, принимал участие в организации важных международных событий столицы РТ, начиная с Универсиады 2013 года и заканчивая WorldSkills.

С 8 февраля Салахов занял пост помощника мэра по межмуниципальному сотрудничеству и взаимодействию с федеральными органами власти.

Пост управляющего делами исполкома Казани перенял Радик Аглямов, ранее возглавлявший отдел организации методического обеспечения. 

КВ
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