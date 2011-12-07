Марат Салахов назначен новым помощником мэра Казани

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Новым помощником мэра Казани назначен Марат Салахов, сообщил мэр столицы РТ Ильсур Метшин в ходе делового понедельника.
«Наверное, не самый публичный человек, но совершенно незаменимый. Профессионал, без которого невозможно представить эффективную работу всей нашей команды», — сказал Метшин.
С 2010 года Салахов занимал пост управляющего делами аппарата исполкома, принимал участие в организации важных международных событий столицы РТ, начиная с Универсиады 2013 года и заканчивая WorldSkills.
С 8 февраля Салахов занял пост помощника мэра по межмуниципальному сотрудничеству и взаимодействию с федеральными органами власти.
Пост управляющего делами исполкома Казани перенял Радик Аглямов, ранее возглавлявший отдел организации методического обеспечения.