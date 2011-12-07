МФЦ Нижнекамска за прошлый год оказал более 270 тыс. услуг. Об этом на деловом понедельнике в мэрии рассказала его руководитель Ильсияр Ахтямова.

По ее словам, ежедневно офис посещают примерно 1,2 тыс. человек. Сейчас в филиале работают 48 сотрудников. В день они оказывают около 750 услуг, а также консультируют нижнекамцев по самым различным вопросам. Самыми популярными из них являются те, что связаны с Росреестром, МВД и налоговой службой. Также востребованными стали сервисы Пенсионного фонда по получению выплат на детей в размере 5 и 10 тыс. рублей.