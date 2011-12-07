На реализацию национальных проектов в Татарстане направят более 21 млрд рублей

В Минэкономики РТ подвели итоги реализации федеральных и национальных проектов за прошедший год. Участие в ней республика продолжит и в нынешнем году. На эти цели направят более 21 млрд рублей.

Сообщается, что приятные перемены произошли в сфере здравоохранения, благоустройства и экологии. Так, в Татарстане начали строить Центр детской онкологии, открыли 7 новых ФАПов, применили организационно-планировочные решения в 31 больнице республики, после чего пребывание пациентов в детских поликлиниках стало комфортнее.

Кроме того, в республике благоустроили 51 объект городской среды, привели в нормативное состояние более 268 км дорог, построили и реконструировали 12 очистных сооружений и ливневых канализаций. А также рекультивировали земли с нефтесодержащими загрязнениями в селе Шемордан и ликвидировали несанкционированные свалки в селе Прости и городе Мензелинске.