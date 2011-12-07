Цифровые сервисы ОМС стали пользоваться повышенным спросом у татарстанцев

Генеральный директор ООО «СК «АК Барс-Мед» Тагир Каримов сообщил о повышенном спросе татарстанцев на цифровые сервисы ОМС. Особенно активен такой способ обращения стал в период пандемии.

На пресс-конференции Каримов рассказал, что в компании «Ак Барс мед» сегодня застрахованы 3,2 млн человек. Благодаря запуску сайта, «личного кабинета» и мобильного приложения для пользователей полиса ОМС татарстанцы могут записаться на получение его или доступа к его данным. Также там предоставляются телемедицинские консультации и просмотр возможностей реестра получаемых медицинских услуг.

Кроме того, сервис позволяет задать вопросы специалистам в онлайн-режиме. Сейчас в контакт-центре работают 40 операторов, ежедневно они обрабатывают более 214 тысяч звонков.

На сегодняшний день мобильным приложением «Ак Барс-мед» пользуются 34 тысячи жителей республики.