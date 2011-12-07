Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В 2020 году 70% бюджета Казани пошло на социально-культурную сферу

Всего в прошлом году расходы бюджета столицы РТ составили 28,1 млрд рублей.

В 2020 году доходы бюджета Казани составили 29,05 млрд рублей. Расходы составили 28,1 млрд рублей, 70% из которых потратили на социально-культурную сферу. Об этом сообщил мэр столицы РТ Ильсур Метшин.

Он также отметил, что самыми напряженными месяцами стали апрель и май 2020 года — доходы бюджета просели на треть. Во втором квартале сборы упали до 3 млрд рублей (на 930 млн ниже, чем показатель 2019 года). В этот же период произошла оптимизация расходов на 380 млн рублей и резервация остатков бюджета на начало года в 1 млрд рублей.

«С точки зрения исполнения бюджета год был напряженным, но объем сделанного всегда меньше того, что еще предстоит сделать», — отметил Метшин.

Начальник финансового управления города Ирек Мухаметшин заметил, что ситуация начала улучшаться в четвертом квартале 2020-го: доходы оказались выше плановых на 4,8 млрд рублей (до 29,05 млрд рублей).

КВ
Лента новостей