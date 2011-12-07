В 2020 году 70% бюджета Казани пошло на социально-культурную сферу

В 2020 году доходы бюджета Казани составили 29,05 млрд рублей. Расходы составили 28,1 млрд рублей, 70% из которых потратили на социально-культурную сферу. Об этом сообщил мэр столицы РТ Ильсур Метшин.

Он также отметил, что самыми напряженными месяцами стали апрель и май 2020 года — доходы бюджета просели на треть. Во втором квартале сборы упали до 3 млрд рублей (на 930 млн ниже, чем показатель 2019 года). В этот же период произошла оптимизация расходов на 380 млн рублей и резервация остатков бюджета на начало года в 1 млрд рублей.

«С точки зрения исполнения бюджета год был напряженным, но объем сделанного всегда меньше того, что еще предстоит сделать», — отметил Метшин.

Начальник финансового управления города Ирек Мухаметшин заметил, что ситуация начала улучшаться в четвертом квартале 2020-го: доходы оказались выше плановых на 4,8 млрд рублей (до 29,05 млрд рублей).