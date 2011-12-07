Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Челны на этой неделе поступит новая партия вакцины от COVID-19

В автоград привезут 6 тыс. доз вакцины от коронавируса.

В Набережные Челны на этой неделе поступит новая партия вакцины от коронавируса — 6 тыс. доз, сообщил начальник Управления здравоохранения автограда Александр Николаев.

Он напомнил, что с начала пандемии коронавирусом заразились 1 757 челнинцев, до сих пор под медицинским наблюдением находятся 102 человека, 48 из которых — контактные.

На прошлой неделе в Челны поступила первая партия вакцины — 6 тыс. доз, 1 тыс. из которых была отправлена на КАМАЗ. На данный момент потребность завода в вакцине составляет 3,5 тыс. доз — столько работников находятся в листе ожидания предприятия.

Мэр города Наиль Магдеев призвал промпредприятия активнее вовлекаться в массовую вакцинацию.

Николаев, в свою очередь заметил, что предприятиям следует подготовиться к вакцинации сотрудников: подготовить здравпункты, чтобы обеспечить их холодильным оборудованием для хранения вакцины, сформировать лист ожидания из числа желающих сделать прививку и в указанный день обеспечить их явку к месту вакцинации.

КВ
Лента новостей