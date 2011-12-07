В Казани в прошлом году отремонтировали все крупные культурные центры

В Казани в прошлом году закончили ремонт вех крупных культурных центров. За пять лет на данные цели потрачено 3 млрд рублей, сообщил начальник Управления культуры исполкома столицы РТ Азат Абзалов.

«В прошлом году полностью была завершена программа капитального ремонта всех 6 крупных культурных центров города. За 5 лет совокупный объем финансовых средств, выделенных на ремонт и строительство культурных центров Казани, составил 3 млрд рублей», — сказал спикер.

Так, были отремонтированы КЦ «Сайдаш» в Советском районе, в КЦ «Чулпан», в ДК им.Саид-Галиева в Дербышках и в ДК железнодорожников в поселке Юдино. Также были отремонтированы КЦ «Залесный» и ДК «Полимер».

Он также уточнил, что после ремонта количество клубных формирований в центрах выросло на 74%, а число участников увеличилось почти в два раза. На сегодняшний день все дома культуры работают без жестких ограничений. Зрители и участники должны посещать центры в средствах индивидуальной защиты, а заполненность залов и аудиторий должна составлять не более 50%.