В Казани зарегистрировано 34 новых заболевших COVID-19

В Татарстане 82 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Из них один случай — завозной, 81 — контактный. 29 человек госпитализировано, 53 получают лечение на дому», — пояснили в штабе.

Среди заболевших: трое несовершеннолетних, семь — представители возрастной категории от 18 до 30 лет, по 20 человек — из категорий от 30 до 50 лет и от 60 до 70 лет, 15-ти — от 50 до 60 лет, 11-ти — от 70 до 80 лет, шестерым — от 80 до 90 лет.

Больше всего заболевших в Казани (34) и в Набережных Челнах (10). По четыре заболевших — в Зеленодольском, Нижнекамском, Пестречинском районах. От одного до трех заболевших выявлено еще в 13 районах РТ.

Всего, по данным на 8 февраля, в Татарстане зарегистрировано 16 720 случаев COVID-19. 13 227 из них — выздоровели.

Провакцинировано 21 245 человек, из них вторую дозу получили 5 284 человека. Использовано 26,2% из 81 122 комплектов доз вакцины.

Запись на вакцинацию ведется по номеру 122, через порталы госуслуг РФ и РТ, в МФЦ и в поликлиниках.