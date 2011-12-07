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В Татарстане ученые-вирусологи, эпидемиологи и врачи обсудят мифы вокруг вакцинации от COVID-19

Специалисты расскажут об аспектах вакцинации, а также ответят на вопросы граждан.

В Татарстане пройдет круглый стол «Вакцинация — 100 и 1 миф о прививках против коронавируса», — сообщает пресс-служба Общественной палаты РТ.

«9 февраля в Общественной палате РТ впервые за одним столом соберутся ученые-вирусологи, эпидемиологи, инфекционисты, генетики, врачи из „красной зоны“, представители Роспотребнадзора, юристы и жители Татарстана», — отмечается в сообщении.

Специалисты расскажут об аспектах вакцинации, развеют заблуждения, тиражируемые в интернете, а также ответят на вопросы, волнующие граждан.

Свои вопросы татарстанцы могут задать по телефону: 8 800 350 44 72 с 12.00 до 14.00 или заранее направить по почте: op.rt@tatar.ru.

КВ
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