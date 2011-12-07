В Татарстане за полгода уменьшилось число безработных на 44,5 тыс. человек

В Татарстане на 44,5 тыс. человек сократилось количество безработных за полгода. Такие данные огласила министр труда, занятости и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова.

Она уточнила, что, по данным на 1 января 2020 года уровень безработицы составлял 0,57% (10 903 человека), а по данным на 1 февраля 2021 года — 1,7% (34 тыс. человек).

В целом, по республике наблюдается динамика снижения безработицы. Только в шести районах (Высокогорском, Тукаевском, Альметьевском, Агрызском, Тетюшском и Ютазинском) сохраняется низкий уровень трудоустройства безработных.

На данный момент на рынке труда РТ размещено 50 тыс. вакансий.