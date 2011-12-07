Жителей отдаленных сел и деревень Татарстана начали вакцинировать «Спутником V». Перед этим татарстанцы проходят диспансеризацию в мобильной поликлинике.

Заместитель главврача РКБ Айдар Багаутдинов сообщил, что процесс вакцинации организуется в фельдшерско-акушерских пунктах. Однако перед этим специалисты мобильного комплекса проводят врачебный осмотр, при котором уточняется наличие противопоказаний и возможность введения вакцины в случаях наличия сопутствующих хронических заболеваний.

Отмечается, что такое решение в Минздраве РТ было принято с целью вакцинации большего числа жителей населенных пунктов для выработки коллективного иммунитета.

Так, первой дозой вакцины привились 150 жителей Спасского района. По мнению руководителя исполкома Валерия Осокина, «такой подход к вакцинации позволит в максимально быстрые сроки защитить население». Поскольку, если снизится коллективный иммунитет, то это скажется на трудоспособности, а это, в свою очередь, отразится на социальных показателях и экономике района.