Ак Барс Банк вернул клиентам списанные повторно средства

Ак Барс Банк вернул клиентам деньги, которые 7 мая списались повторно из-за технического сбоя, сообщили в пресс-службе банка.

«Ак Барс Банк устранил технический сбой, в результате которого 7 мая у клиентов произошли повторные списания средств с банковских карт», — рассказали в пресс-службе банка.

Деньги вернули на карты клиентов уже к вечеру.

Проводится оценка по количеству и объему списанных средств.

Кроме того, 7 мая наблюдались сбои в работе мобильного банка. В пресс-службе уточнили, что работа дистанционных систем также восстановлена.