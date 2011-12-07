Экспертный штаб «Волга» обсудил «жизнь после карантина»

В четверг, 7 мая, прошло очередное совещание экспертного штаба «Волга». Собрание было организовано в формате видео-конференции. Специалисты пообщались на тему «Жизнь после карантина: общественные ожидания и настроения» и поделились своими рассуждениями на тему будущего после завершения пандемии Covid-19.

Заседавшие сошлись во мнении, что органам государственной власти следует предложить гражданам компенсаторные позитивные меры и вступить с обычными людьми в открытый диалог.

«Нет ничего лучше систематических разъяснений представителей власти о том, что делается или запланировано для выхода из сложившегося кризиса, — заявил член Общественной палаты РФ Александр Малькевич. — Если учесть безусловный авторитет, имеющийся у главы РТ Рустама Минниханова, его периодичные выступления могли бы оказать на утомленных самоизоляцией граждан вспомогательный терапевтический эффект».

Среди озвученных позиций прозвучала точка зрения заместителя премьер-министра РТ Лейлы Фазлеевой. Она полагает, что выходу из всеобщего режима самоизоляции следует быть постепенным. «Должна соблюдаться необходимая предосторожность: использоваться индивидуальные средства защиты, соблюдаться социальная дистанция. Все это воспринимается большинством граждан абсолютно нормально», — сообщила Фазлеева.

Политолог Аббас Галлямов и директор по работе с органами госвласти (ВЦИОМ) Кирилл Родин считают, что глобальных перемен в существующем мироустройстве не будет.

«При этом на 1-м месте у людей традиционная боязнь усиления социального неравенства, на 2-м — страх последующего развития пандемии, на 3-м — падение доходов, повышение цен и вероятный разгул преступности», — рассказал Родин.

К слову, если верить исследованиям РАСО, примерно 70% россиян главные надежды на достойный выход из кризиса возлагают на федеральную власть и на собственные силы.