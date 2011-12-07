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Главред радиостанции «Китап»: Песни и произведения художественной литературы будут звучать в пропорции 50:50

Сейчас в эфире звучат шлягеры в исполнении Ильгама Шакирова или Хайдара Бигичева.

Главный редактор радиостанции «Китап» Алмаз Миргаязов рассказал, чему будет посвящен эфир к концу 2020 года. Об этом передает ИА «Татар-информ».

Мингаязов сообщил, когда редакция заработает в полную силу, песни и произведения художественной литературы будут звучать в пропорции 50:50. В сегодняшнем формате 25% эфира занимают шлягеры, например, в исполнении Ильгама Шакирова или Хайдара Бигичева.

Кроме того, на радио будут звучать татарские хиты, которые были популярны 60—90-х. А также появятся песни в исполнении современных артистов. 

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