Казанские полицейские устроили тотальные проверки соблюдения самоизоляции

В столице Татарстана начались массовые рейды на проверку соблюдения введенных ограничений. В отдел полиции на составление протокола казанцев забирали сразу, сообщает ИА «Татар-информ».

Патруль работал одновременно в разных районах города. Первой попавшейся нарушительницей оказалась девушка, прогуливающаяся в парке Урицкого. Несмотря на ее убеждения полицейских о том, что она имеет право на первое предупреждение, а сам запрет носит рекомендательный характер, девушку увезли в отдел для составления протокола. Сейчас ей грозит штраф.

Далее полицейские обнаружили выпивающих мужчин, корыте прятались в кустах. Один из них попытался быстро оформить пропуск, но это ему не помогло. Его тоже доставили в отдел.

Патрулировать стражи порядка стали и в продуктовых магазинах. Там они остановили мужчину, находящегося без медицинской маски. Несмотря на его слова о том, что он безработный и денег у него нет, полицейские дождались пока он совершит оплату за продукты, после чего увезли в отдел.

Еще одним нарушителем оказался мужчина, живущий в доме по улице Фрунзе. Его остановили и забрали также на составление протокола за то, что он вышел в гости к соседу.

Агентство сообщает, что всего за все время вечернего рейда в Казани было проверено более двух тысяч человек, на 250 из них составили протоколы.