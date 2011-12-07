«Казанские ведомости» приняли участие в онлайн-марафоне «75 лет Победы»

Накануне «Казанские ведомости» совместно с партийцами «Единой России» и БФ «Дом Роналда Макдоналда» провели онлайн-марафон «75 лет Победы».

Также в этом мероприятии приняли участие жители со всей Республики. Вела прямой эфир и задавала вопросы, связанные с историей Великой Отечественной войны, заместитель главного редактора «Казанские ведомости» Лилия Харисова.

По словам заместителя председателя совета Сторонников Партии «Единая Россия» в РТ Ксении Дромняк, такой марафон помогает «не просто объединить людей, но и позволяют задуматься о том, что где-то мы забываем историю».

Представители благотворительного фонда верят, что знание правды о ВОВ даст возможность нынешнему поколению почувствовать гордость за принадлежность к великому народу, которая победила в страшной войне.