Марафон «Наш День Победы» подошел к концу

Эстафета большого песенного марафона ПФО «Наш День Победы» подытожена выступлением Оренбургского государственного академического русско — народного хора. Об этом рассказала пресс-служба Главы и правительства Удмуртии.

«Поешь — и тебя наполняет гордость за свой народ, за Россию, за каждого, кто выстоял, одержал победу, не сломался», — поделился солист коллектива из Оренбурга Владимир Решетков.

Напомним, знаменитые творческие объединения, представляющие 14 регионов ПФО, в течение 14 дней передавали друг другу право выступления со знаковой песней «День Победы». Музыкальное произведение прозвучало на родных языках коренных народов Приволжья.

Песню исполнили артисты из РТ, Чувашии, Марий Эл и других областей. 9 мая прославленную песню споют все ансамбли, присоединившиеся к своеобразной эстафете. Видео с выступлениями артистов можно найти в социальных сетях по хештегам #песнипобедыПФО, #нашденьпобеды.