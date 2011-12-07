Минниханов провел телефонный разговор с Королем Бахрейна

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Состоялся телефонный разговор между Рустамом Миннихановым и Королем Бахрейна, сообщает пресс-служба президента РТ.
В разговоре с президентом РТ, Хамад бен Иса Аль Халифа сообщил, что с особым вниманием следит за эпидемиологической ситуацией в РТ. Король Бахрейна просил передать Владимиру Путину слова приветствия и самые лучшие пожелания.
Рустам Минниханов в свою очередь поблагодарил Короля за проявленную заботу. Стороны выразили надежду на дальнейшее сотрудничество и взаимные прямые контакты.