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Минниханов провел телефонный разговор с Королем Бахрейна

Хамад бен Иса Аль Халифа отметил, что слетит за эпидемиологической ситуацией в РТ.

Состоялся телефонный разговор между Рустамом Миннихановым и Королем Бахрейна, сообщает пресс-служба президента РТ.

В разговоре с президентом РТ, Хамад бен Иса Аль Халифа сообщил, что с особым вниманием следит за эпидемиологической ситуацией в РТ. Король Бахрейна просил передать Владимиру Путину слова приветствия и самые лучшие пожелания.

Рустам Минниханов в свою очередь поблагодарил Короля за проявленную заботу. Стороны выразили надежду на дальнейшее сотрудничество и взаимные прямые контакты.

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