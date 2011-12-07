Персональный парад Победы - танкисты Казани поздравили участников Великой Отечественной войны

Колонна легендарной военной техники, подготовленная на базе танкового училища, полностью состояла из ретро-техники. Восстановленные гусеничные танки Т-34 и Ис-3, которых перевозили по улицам на трейлерах. Вслед за ними ракетная установка «Катюша», автомобили ЗИС И ЗИС-5, бронеавтомобиль БА-20 и фронтовая труженица – «полуторка» - ГАЗ-67.

Стартовала колонна от Казанского танкового училища и дальше по маршруту через Оренбургский тракт, улицы Павлюхина, Вишневского, проспект Амирхана, Чуйкова, Восстания, Горьковское шоссе, Болотникова, Вахитова, Кремлевскую дамбу, Лево-Булачную, затем техника снова проехала по улице Павлюхина, Оренбургскому тракту и финишировала у танкового училища. Праздничная колонна продвигалась под песню «День Победы».

Первым военные поздравили 94-летнего Иллариона Федоровича Ляпустина, Илларион Федорович призвался на фронт из своей деревни в Кировской области в 1943 году. Участвовал в боях в Румынии. Награжден орденом Отечественной войны 2 степени, медалью «За победу над Японией».

Обо всем об этом мало кто знал из соседей участника войны. Для многих стало открытие, когда из мощных динамиков, установленных на «полуторке», артисты импровизированного концерта сообщили, что на пятом этаже обычной хрущевки на улице Павлюхина живет фронтовик. И что парад военной техники и песни посвящены ему – Иллариону Федоровичу Ляпустину.

Соседи, прохожие, жители домов напротив высыпали на улицу, приветствовали ветерана и хором подпевали знаменитую песню «День Победы». А он отвечал всем взмахом руки и было видно, что такое внимание очень дорого Иллариону Федоровичу.

После колонна двинулась на улицу Чуйкова, где проживает еще один участник Великой Отечественной войны – 93-летний Тауфик Низамович Шамгунов. Тауфик Низамович также был призван на фронт в 1943 году, попал в пехоту. Был пулеметчиков в стрелковом полку. Победу встретил в городе Кенигсберг.

Персональный парад ветеран принимал из окна своей квартиры, представ перед танкистами, соседями по дому и кварталу в торжественном виде при всех наградах.

- Очень волнительно и ответственно осознавать, что все эти почести предназначены мне, - признался корреспонденту Тауфик Низамович. – Ответственно – потому что я сейчас один за всех тех, кто погиб, умер от ран и не дожил до 75-летнего юбилея великой Победы.

Волнительно в этот день было и молодым танкистам ефрейтору Леониду Белоусову и рядовому Евгению Красильникову. Они представляли на параде легенду советской военной техники - танк Т-34. Своими впечатлениями от техники поделились с корреспондентом.

- Лучшего танка пока ни одна страна не придумала, - говорят ребята. – Самый удобный в вождении, просторный, самый маневренный с крепкой броней. В производстве несложный, поэтому изготавливали такие танки быстро. Немецкие танки проигрывали еще и в ремонте. Если с их машиной происходила поломка, ее везли на ремонт, а «Т-34» загоняли в ближайший лесок или укрытие, танкисты сами все устраняли, и машина снова была в строю.