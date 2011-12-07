Проект «Мечта Ветерана» помогает исполнить несбывшиеся мечты участников ВОВ

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В феврале 2020 года стартовал социальный проект «Мечта ветерана», в рамках которого россияне могут рассказать о подвигах и несбывшихся мечтах ветеранов Великой отечественной войну, сообщают организаторы.
«Сегодня каждый может стать добрым волшебником, чтобы помочь нашим ветеранам — фронтовикам, блокадникам, труженикам тыла — осуществить их самые заветные мечты!», — уточняется в сообщении.
Проект реализуется на всей территории России и направлен на реализацию государственной политики в сфере социальной защиты и помощи ветеранам, идеям волонтерства и противодействиям попыткам очернить подвиг советского народа в Победе над фашизмом.
Отчеты о пожертвованиях публикуются под соответствующей вкладкой на сайте: https://мечтаветерана.рф